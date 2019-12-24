Треть собак в регионах России заражена страшной для человека инфекцией

Треть собак в российских регионах заражена опасной для человека инфекцией. Речь идет об эхинококкозе. Это хроническое гельминтозное заболевание, при котором в печени и легких возникают образования с личинками ленточных червей.

В пресс-службе Роспотребнадзора пояснили, что яйца эхинококка, которые выделяются вместе с фекалиями собак, очень устойчивы и могут длительное время сохраняться во внешней среде. Потом дожди их смывают в водоемы.

Человек может заразиться при контакте с больным животным, при этом заболевание может протекать годами без проявления симптомов. Эхинококкозом чаще болеют дети, так как они часто играют с собаками и не всегда соблюдают правила личной гигиены, передает РИА Новости.

Паразиты снижают иммунитет и способствуют появлению других болезней, например, аллергий или туберкулеза. Также появляется слабость и снижается работоспособность.

Специалисты рекомендуют регулярно водить собаку к ветеринару, не позволять ей лизать лицо, прыгать на диван и в постель. Кормить домашних животных нужно только из специально выделенной для них посуды. Также необходимо регулярно водить собаку к ветеринару.

В феврале более 50 ульяновских суворовцев заразились эхинококкозом: у них в легких нашли "ленточных червей". Было возбуждено уголовное дело.