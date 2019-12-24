Девочка из "мусорной" квартиры с вросшей в шею резинкой уже говорит и поет

5-летняя девочка, обнаруженная в захламленной московской квартире без социальных навыков, уже научилась говорить и даже петь. Для нее уже нашли приемную семью.

"Сейчас она в семье. Уже нашлась приемная мама, она с психологическим образованием", — рассказала РИА Новости уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. При этом омбудсмен отметила, что отбор кандидатов в приемные родители велся долго, так как ребенок требует особого внимания.

Девочку обнаружили 10 марта в квартире на Ленинградском проспекте. Полицию и МЧС вызвали соседи, так как ребенок сильно плакал. Оказалось, что в квартире не было света, воды, мебели. При этом там была настоящая свалка из всякого мусора, в которой девочка в прямом смысле сделала себе берлогу. Ребенок был сильно истощен и не мог говорить. На шее у девочки обнаружили вросшую в кожу резинку для волос.

Мать девочки обвинили в покушении на убийство. Позднее проведенная медиками психиатрическая экспертиза признала ее невменяемой.