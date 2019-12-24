Заработки спортсменов: Мэйвезер обошел футболистов и баскетболистов

Популярные издания мира продолжают подводить итоги года и прошедшего десятилетия с 2010-го по 2019-й. Авторитетный журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов, который возглавил американский боксер Флойд Мэйвезер-младший.

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу заработал за 10 лет почти миллиард – 915 млн долларов. Второе и третье места заняли две футбольные знаменитости – португалец Криштиану Роналду и его "альтер эго" аргентинец Лионель Месси. Криш стал богаче на 800 млн долларов, а капитан "Барселоны" – на 750 "лимонов".

В Топ-10 рейтинга Forbes также вошли американские баскетболисты НБА Леброн Джеймс (680 млн долларов) и Кевин Дюрант (425 млн), швейцарский теннисист Роджер Федерер (640 млн), гольфисты из США Тайгер Вудс (615 млн) и Фил Микельсон (480 млн), филиппинский боксер Мэнни Пакьяо (435 млн) и британский чемпион "Формулы-1" Льюис Хэмилтон (400 млн долларов).

В этой финансовой классификации учитываются зарплаты, призовые и премиальные деньги атлетов, а также доходы от имиджевых прав. В рейтинге не учитываются деньги, полученные после завершения карьеры. Единственной женщиной в Топ-50 оказалась американская теннисистка Серена Уильямс, заработавшая 215 млн долларов.