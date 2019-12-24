"Одесский пароход": смотрите на канале "Россия" уже 1 января

Первая премьера 2020 года на телеканале "Россия 1" — комедия "Одесский пароход". Лучшие одесские шуточки от Михаила Жванецкого смотрите 1 января в 18 часов 30 минут. Не всегда числа 13 стоит бояться. Вспомните, например, "Кабачок "13 стульев". В основе "Одесского парохода" цифра 13 главная. Столько в фильме рассказано историй.

На съемочной площадке этой "чертовой дюжины" Михаил Жванецкий увидел настоящий размах. И начал играть. Играть самого себя, то есть – автора. Сюжет крутится вокруг классического одесского дворика 1970-х годов. И вокруг ярких и запоминающихся персонажей, проживающих в окружающих дворик домах.

"Пытаться сделать смешную историю – гораздо труднее, чем все, что я делал до этого", — признается режиссер Сергей Урсуляк.

Владимир Машков ставит под угрозу весь урожай яблок в Одессе, пытаясь объяснить своему сыну-недотепе азы арифметики, на подгулявшем теплоходе штурвал вместо капитана захватывает буфетчица, еврейская семья готовится к эмиграции, экипаж ищет среди пассажиров пилота-самоучку, способного посадить самолет. Это настоящие нерукотворные шутки с одесских улиц, из ресторана, конструкторского бюро. Жаль только, что начальника транспортного цеха так и не удастся заслушать...

В ролях целый звездный состав — Светлана Крючкова и Ирина Муравьева, Чулпан Хаматова и Нина Усатова, Сергей Гармаш и Сергей Маковецкий, Сергей Пускепалис, Марина Александрова и Ирина Пегова, Федор Добронравов и Роман Мадянов, Михаил Пореченков и Павел Деревянко, Авангард Леонтьев, Игорь Золотовицкий и другие.

Не забудьте включить телевизор 1 января на канале "Россия" в 18:30. "Одесский пароход" отправляется в первый день Нового года. Не опоздайте!