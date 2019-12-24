С дымом и искрами: затяжное падение столба в Севастополе попало на видео

Утром во вторник, 24 декабря, на проспекте генерала Острякова в Севастополе упал столб. Инцидент запечатлела камера уличного видеонаблюдения.

Судя по кадрам, троллейбус зацепил контактную сеть соскочившими штангами токоприемника.

После этого произошла серия замыканий, а затем завалился столб, на котором висели эти провода.

Падение происходило в два приема и сопровождалось "фейерверком" и задымлением.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.