В Кремле прокомментировали увольнение журналистки после вопроса Путину

В Кремле прокомментировали ситуацию, связанную с увольнением журналистки Алисы Яровской после вопроса Владимиру Путину, который она задала во время Большой пресс-конференции. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, данный инцидент, в первую очередь, является делом редакции.

В Кремле отметили, что видели сообщения об увольнении корреспондента "Ямал-Регион". Песков рассказал, что в данном случае им неизвестны детали, а также причина этого решения, уволилась Яровская сама или была уволена. Пресс-секретарь подчеркнул, что пока никаких других объяснений от журналистки в Кремле ни видели и не слышали, сообщает "Интерфакс".

При этом Дмитрий Песков отметил, что во время пресс-конференции президенту задавались любые вопросы и на любой из них Путин давал ответ.

На встрече журналистов Алиса Яровская спросила у главы государства о строительстве моста через реку Обь в рамках инфраструктурного проекта Северный широтный ход. Во время постановки своего вопроса журналистка отметила, что губернатор Ямала Дмитрий Артюхов много делает для реализации стройки, но в последнее время о проекте ничего не слышно. Владимир Путин ответил, что данный мост является одним из важных инфраструктурных проектов: "Мы это понимаем, знаем и имеем в виду".