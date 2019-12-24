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24 декабря 201915:16

Новый год без красной икры: "Росконтроль" пугает россиян кишечной палочкой

В СМИ появилась информация о том, что красную икру в этом году покупать не стоит. Специалисты "Росконтроля" предупредили, что якобы вся икра заражена кишечной палочкой. Так ли это? В эфире программы "60 минут" ведущий Евгений Попов обратился к экспертам за разъяснением этого актуального вопроса в преддверии Нового года.

Сопредседатель союза потребителей "Росконтроля" Александр Борисов сообщил, что во всех проверенных образцах икры консерванты не были обнаружены, но при этом была найдена кишечная палочка. Это говорит о санитарных нарушениях на самом производстве, отметил Борисов.


Подробнее о проверке красной икры рассказала ведущий специалист Экспертного центра Союза потребителей "Росконтроль" Анна Плахотник.

"Росконтроль" ежегодно проводит мониторинг качества продуктов, которые россияне приобретают к новогоднему столу, в том числе и лососевой икры. Зачастую в ее производстве мы выявляем некоторые нарушения требований безопасности. В частности, и заражение бактериями группы кишечной палочки", — сказала эксперт.

По ее словам, в этом году в ряде образцов было обнаружено превышенное содержание разрешенных консервантов.

Плахотник подчеркнула, что технический регламент устанавливает требования безопасности ко всем продуктам. Согласно ему, бактерии группы кишечной палочки не должны содержаться в одном грамме икры. В больших количествах, например, в 100 граммах, эти бактерии могут быть обнаружены, и они не опасны.

В связи с этим специалист отметила, что при покупке икры нужно быть очень внимательным к месту приобретения. В торговой сети икра должна храниться в холодильнике (от -4 до -6 градусов). При таких условиях срок ее хранения составляет 12 месяцев с момента изготовления. "Ни в коем случае не стоит приобретать икру в прикассовой зоне и хранить при комнатной температуре", — предупредила россиян Плахотник.

Ранее эксперты объяснили, как выбрать правильную красную икру, особенно с учетом того, что на рынках и в магазинах, к сожалению, фальсификат – далеко не редкость. Они советуют выбирать икру, дата изготовления которой – с мая по октябрь. Именно этот период считается сезоном для ее сбора. Если же на баночке указан период с ноября по апрель, то значит это – замороженная икра или же икра с высоким содержанием консерванта.

По мнению специалистов, определить настоящую красную икру достаточно просто. Нужно всего лишь опустить в кипяток несколько икринок. Если с деликатесом все в порядке, то икринки просто опустятся на дно емкости. Если же это подделка, то они или полностью растворятся, или же вода окрасится в оранжевый цвет.

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