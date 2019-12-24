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24 декабря 201915:51

"Протон" вывел гидрометеоспутник на орбиту

На промежуточную околоземную орбиту выведен гидрометеорологический спутник "Электро-Л". Он стартовал с космодрома Байконур на ракете-носителей "Протон-М". В 15 часов 13 минут третий спутник серии "Электро-Л" отделился от третьей ступени ракеты.

Поднимать спутник на геостационарную орбиту высотой в 35 тысяч 405 километров будет разгонный блок ДМ-03, сообщает "Интерфакс". Процесс подъема займет около шести часов. К 2022 году будут подготовлены еще два аналогичных аппарата – четвертый и пятый.

На орбите уже работает второй спутник "Электро-Л". Он был запущен в декабре 2015 года.

Первый спутник серии был направлен в космос в 2011 году. В ноябре 2016 года спутник потерял ориентацию и перестал выходить на связь.

"Электро-Л" предназначены для обеспечения Росгидромета оперативной информацией для анализа и прогноза погоды. Космические аппараты следят за состоянием акваторий морей и океанов, мониторят условия полетов авиации и изучают ионосферу и магнитное поле Земли. Также спутники этой серии могут вести экологический контроль за окружающей средой и вести наблюдениями за чрезвычайными ситуациями.

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