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24 декабря 201915:59 Евгений Решетнев

Легендарному ведущему Виктору Балашову - 95

Легендарному ведущему Виктору Балашову - 95

Его уникальный баритон хорошо известен многим поколениям телезрителей. Он первым сообщил об исторической стыковке Союз — Аполлон в космосе, вел "Голубой огонек" и "Клуб фронтовых друзей". Легендарному диктору Виктору Балашову исполнилось 95 лет, из них более полувека он в профессии.

- Говорит Москва, работают все радиостанции Советского Союза.

За свою гигантскую телекарьеру с 1947 года Балашов произносил эту фразу тысячи раз.

- Я отдал всю свою жизнь микрофону — на радио, в кино.

Балашов, стоявший у истоков новой эры — телевидения, — тем не менее, появился на экране позже многих своих коллег, но мгновенно стал для них примером. Фронтовик, герой.

"Великий русский литературный язык, и Виктор Иванович был, конечно, образцом в этом отношении всегда. Он остается и сейчас таковым", — говорит диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР, Народный артист СССР Игорь Кириллов.

Кириллов или все-таки Балашов был первым, кто сообщил стране о полете Юрия Гагарина с экрана телевизора, до сих пор не известно. Неоспоримый факт, однако, что именно Балашов от лица Брежнева зачитывал поздравление по поводу исторической стыковки Союз — Аполлон по просьбе самих космонавтов. Текст пришел тогда со странной подписью в конце: Л. Брежнев. Смятение — называть генерального секретаря без отчества не решались.

- Леонид Ильич, тут Виктор Иванович Балашов. Как произносить ваши имя-отчество? А как Балашов считает? Я говорю: из Америки будет Генри Киссинджер, без отчества. Давайте скажем: Леонид Брежнев! И с тех пор стали говорить: Леонид Брежнев.

А в 61-м Балашов допустил-таки ошибку, которая могла стать роковой: зачитывая новый состав ЦК, диктор произнес не ту фамилию. Да не просто не ту, а ту, которую вообще нельзя было произносить: вместо Шелепина, главы КГБ, назвал Шепилова — бывшего министра, отщепенца, уволенного со всех должностей.

"Пять человек сидят за пультом управления — они все встали со своего рабочего места: это я все вижу! Это доля секунды!" — вспоминает он сам.

В комитете к оплошности Балашова отнеслись с пониманием. Ни увольнения, ни отстранения от эфира, ни чего-то похуже не последовало. И Балашов продолжил блистать — в "Последних известиях", в КВН – команда радио против команды телевидения, — и "Голубых огоньках".

- Валя, дайте бокал шампанского. Я все-таки за победу — за победу наших замечательных спортсменов на всех стадионах мира в новом наступившем 1969 году!

"Он первым еще в Советском Союзе в дикторском отделе перешел на такое питание — травку, орешки. И, помню, в Останкино дикторская комната, я иду по коридору и вижу скорлупу от фундука. Думаю: о, бельчонок уже пришел!" — вспоминает диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР, Народная артистка РСФСР Анна Шатилова.

Старая военная рана теперь все чаще напоминает о себе. Балашов бодрится, делает ежедневную зарядку. На день рождения из-за границы приезжают дети, внуки и правнуки — это неизменная традиция.

Говорят, глаза и голос всегда выдают возраст человека. Это не про Балашова: в 95 его голос почти не изменился.

- Здоровья, терпения, веры и любви!

Текст: "Вести-Москва"

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