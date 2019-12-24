Избивали и склоняли к смерти: старшеклассники издевались над девочкой

Следственный отдел города Уфы начал доследственную проверку по факту физического и эмоционального насилия в отношении ученицы 4 класса со стороны старшеклассников.

Ранее на своей странице в Facebook член совета по правам человека в Башкирии Динар Зайнуллин опубликовал слова женщины, дочь которой стала жертвой буллинга в учебном учреждении. Инцидент произошел в школе №45. По предварительным данным, над четвероклассницей издевались ученики 7 или 8 класса. Они вымогали у девочки деньги, избивали ее, склоняли к самоубийству, запугивали. В результате несовершеннолетняя боялась обо всем рассказывать родным. По словам женщины, действия подростков повлекли за собой серьезные последствия для здоровья ее дочери.



Как сообщается на сайте Следственного комитета по Республике Башкортостан, следователям предстоит опросить родителей ребенка, учеников школы, а также ее педагогический состав. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось об инциденте в одной из столичных школ. Учащиеся подвергали издевательствам своего сверстника. Кадры унижений были выложены в Сеть.