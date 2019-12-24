"Фламенго" арендовал спартаковца Педро Рошу

Чемпион Бразилии и обладатель Кубка Либертадорес "Фламенго" арендовал нападающего "Спартака" Педро Рошу. В 2019 году Роша играл за другой бразильский клуб – "Крузейро".

Согласно арендному соглашению Педро Роша будет играть за "Фламенго" весь 2020 год. Клуб из Рио-де-Жанейро будет выплачивать зарплату футболисту.

"Спартак" приобрел Педро Рошу у "Гремио" в августе 2017 года за 12 миллионов евро. Но бразилец не смог прижиться в московском клубе. Роша сыграл за красно-белых 19 встреч и забил один мяч.