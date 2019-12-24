Шойгу рассказал о полетах российских ракетоносцев

Российские стратегические ракетоносцы выполнили 48 полетов в 2019 году. В частности, боевые самолеты Ту-160 впервые посетили Южно-Африканскую Республику, рассказал министр обороны Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии военного ведомства.

В планах у ВКС России получить в 2020 году 106 новых и модернизированных самолетов, вертолетов и дронов. Помимо этого, в войска должны поступить четыре полковых комплекта зенитных-ракетных комплексов С-400 "Триумф" и шесть дивизионных комплектов ракетно-пушечных систем "Панцирь-С1".

Также в 2020 году Военно-морской флот России получит 14 боевых кораблей и катеров, 3 подлодки, 18 судов обеспечения и 1 береговой ракетный комплекс "Бал".