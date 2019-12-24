Водитель и пассажир легковушки погибли, попав под грузовик в окрестностях Томска

Пресс-служба полиции Томской области обнародовала кадры аварии с летальным исходом, которая произошла днем во вторник, 24 декабря, на трассе под Томском.

Легковой автомобиль "Лада Приора" не убедился в безопасности маневра и выехал с заправки, после чего в него врезался грузовик Freightliner.

В результате столкновения погиб предполагаемый виновник ДТП, находившийся за рулем, и его пассажир. Оба пострадавших скончались на месте аварии.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства инцидента.