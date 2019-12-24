100 лет газеты "Смена": ветераны журналистики вспоминали издание

В Петербурге отмечают столетие газеты "Смена". В декабре исполняется сто лет с основания легендарного издания. Северо-Западный филиал Академии госслужбы приурочил в этой дате научно-практическую конференцию "СМИ и молодежь". Ветераны журналистики вспоминали издание и рассуждали, какая газета может прийти на смену "Смене".

Как сообщают "Вести Санкт-Петербург", на конференции представили ретроспективу лучших выпусков "Смены". Особое место заняли блокадные страницы. В эти годы корреспонденты не только готовили материалы в печать, но и в составе молодежных отрядов помогали нуждающимся ленинградцам.

Стоит отметить, что "Смена" вырастила много сильных журналистов, а некоторые авторы состоялись и в политике. Последний выпуск газеты состоялся 12 октября 2015 года, издание не дожило до ста лет всего 4 года.