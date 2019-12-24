"В чистой коробке": детский омбудсмен рассказала о состоянии найденной в Мытищах малышки

Оперативникам пока не удалось выйти на след матери найденной в Мытищах новорожденной девочки — только появившегося на свет ребенка оставили в подъезде дома, где большая часть квартир сдается, что затрудняет следственные действия. Об этом агентству "Москва" сообщила уполномоченная по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

Малышку нашли около 10:20 утра 24 декабря друзья снимающих здесь квартиру молодых людей. Она лежала в коробке рядом с лифтовым холлом на пятом этаже. От переохлаждения ребенка, который появился на свет около восьми часов утра, спас плед.

"Девочка была найдена в чистых пеленочках, в чистой коробке в том районе Мытищ, где практически 80% квартир сдается в аренду. Это, безусловно, затрудняет розыск матери", — заявила Мишонова.

В настоящее время девочка находится в инфекционном отделении городской клинической больницы, ее жизни ничего не угрожает.

Сотрудники городского управления СКР уже ходатайствовали о передачи им результатов полицейской проверки с тем, что в дальнейшем уже они занимались этим делом.