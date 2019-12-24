Студень и все, что положено: Матвиенко рассказала, как отпразднует Новый год

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, как собирается отпраздновать Новый год. Сначала она сходит вместе сыном, невесткой и внучкой на "Щелкунчика" в Большой театр. По словам Матвиенко, для ее семьи это уже традиция.

"Мы ходим по красивой Москве, мы ходим на каток, мы ходим на другие различные представления. Это всегда памятно, всегда запоминается и создает такое хорошее предновогоднее настроение", — сказала спикер.

Сам Новый год Валентина Ивановна будет встречать в Санкт-Петербурге с родными и близкими. На столе будет "студень и все, что положено". Под бой курантов Матвиенко послушает поздравление президента и выпьет шампанское.

На новогодние каникулы спикер Совфеда отправится отдыхать в один из регионов России. Она не стала рассказывать, куда именно, "чтобы никому не доставлять проблем и забот".

Также она предложила сделать в будущем году 31 декабря выходным днем. Матвиенко отметила, что этот день и так "полурабочий" везде, где нет непрерывных производств. А Новый год — семейный праздник и готовиться к нему надо всей семьей. По ее мнению, можно где-то сократить на один день, чтобы не увеличивать общее количество выходных дней. "Я буду голосовать за", — заявила Матвиенко.