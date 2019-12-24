Уфимский хатико, охранявший сбитого сородича, вернулся к хозяевам

В Башкирии пес продемонстрировал пример настоящей верности. На трассе под Уфой собака, рискуя жизнью, несколько дней сторожила тело своего сбитого сородича. В итоге волонтеры забрали местного Хатико с дороги и сумели найти его хозяев.

Пса по кличке Скай забрала с трассы девушка-волонтер. Она нашла собаке временное пристанище. Видеозапись, на которой уфимский хатико запечатлен сидящим рядом с мертвым другом, быстро распространилось в соцсетях. Появилось много желающих забрать собаку к себе домой, однако волонтерам удалось найти настоящих хозяев дворняги.

Как сообщает ГТРК "Башкортостан", 24 декабря владельцы пса приехали за ним.

3 сентября сообщалось о собаке, месяц просидевшей в тундре возле погибшего хозяина. Золотистого ретривера спасли люди, которые отправились на поиски его пропавшего хозяина.