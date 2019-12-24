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24 декабря 201917:49

Названы российские города с самыми позитивными людьми

В 25-ти городах России социологи провели опрос среди местных жителей с целью выяснить, насколько часто они грустят, довольны ли собой, получают ли удовольствие от жизни и считают ли себя депрессивными личностями?

Как свидетельствуют результаты социсследования, проведенного в декабре независимым исследовательским агентством Zoom Market, самые жизнерадостные и оптимистично настроенные люди живут в Симферополе и Сочи, а вот чаще склонны к депрессии жители Норильска, Саратова и Перми, передает РИА Новости.

Ранее ВЦИМ провел опрос и выяснил, что каждый четвертый россиянин хочет переехать жить в другой город. Самыми желанными для этого были названы Петербург, Москва и Краснодар.

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