В Татарстане женщину чуть не убило выпавшим стеклопакетом. Видео

Регистратора случайного очевидца запечатлел инцидент, произошедший во вторник, 24 декабря, в Набережных Челнах.

На записи видно, как женщина прошла по тротуару и через несколько мгновений на то место, где она только что находилась, рухнул стеклопакет.

По данным местных СМИ, которым удалось побеседовать со свидетелем ЧП, оконная рама выпала с восемнадцатого этажа новостройки.