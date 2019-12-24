Выпившая москвичка выпрыгнула из окна во время корпоратива

Предновогодний корпоратив закончился для жительницы Москвы в больнице — она выпала со второго этажа заведения, где проходила встреча с коллегами. Камера наблюдения зафиксировала момент падения.

ЧП произошло в начале этой недели в кафе на Бауманской улице. Девушка, по словам ее подруг, выпила и принялась сетовать на неустроенность личной жизни. Сочувствие не принесло успокоения Ксении: на кадрах видно, как она вскочила с места и бросилась через весь зал к окну.

Танцевавшие коллеги бросились к пострадавшей и вызвали ей медиков. По данным "МК", в больницу ее доставили со множественными травмами.