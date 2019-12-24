Родители 25-летнего бойфренда Мадонны оказались моложе нее

61-летняя певица Мадонна познакомилась с родителями своего 25-летнего бойфренда – танцора Ахламалика Уильямса. Они оказались на несколько лет моложе певицы.

Как пишет Mirror, матери молодого человека Лори – 55 лет, его отцу Дрю – 59. Они остались довольны встречей с возлюбленной сына.

"Мадонна говорила и говорила о том, как заботится о нашем сыне. Она считает, что он умный и очень талантливый, – отметил Дрю Уильямс. – Она сказала нам, что сильно любит его и что нем не о чем волноваться".

По словам Дрю Уильямса, их с супругой совершенно не смущает тот факт, что подруга их сына старше их самих.

"Я сказал сыну, что у любви нет ограничений по возрасту, если вы два взрослых человека, – отметил Уильямс-старший. – Я спросил, как он себя чувствует, и он ответил, что счастлив, как никогда".

Родные Ахламалика назвали себя большими поклонниками творчества Мадонны. Они уверены, что именно талант сблизил их сына и поп-звезду. По словам Уильямса, Ахламалик не только способный танцор, но и автор песен.

О том, что Мадонна встречается с молодым танцором, стало известно 16 декабря после того, как в Instagram появились их совместные фото.