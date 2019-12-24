Зимняя кунсткамера: в Тюмени построили ледяной городок с вмерзшими рыбами

В Тюмени соорудили ледяной городок с необычными элементами — местные жители обнаружили в нем вмерзших рыбок. По поручению заказчика подрядчику пришлось выковыривать речных обитателей из конструкции.

Накануне в социальной сети "ВКонтакте" появились снимки зимнего городка. Автор поста поинтересовался: "Уже оценили ледяные фигуры с рыбками на Цветном бульваре?". Один из пользователей пошутил, что теперь знает, где ему добывать продукт для ухи.

Как рассказал 72.RU директор МКУ "Служба заказчика по благоустройству Центрального административного округа" Камиль Калимуллин, вмерзших рыб убрали, чтобы никого не травмировать. Представитель ведомства отметил, что на качестве ледового городка это не отразится.

Калимуллин пояснил, каким образом рыбки попали в ледяную конструкцию. По его словам, лед, используемый для строительства, образуется в естественных условиях. Когда его нарезают, не видно, что находится внутри. Представитель ведомства добавил, что подобные мелкие дефекты обнаруживаются только после шлифовки.

В пресс-службе администрации Тюмени рассказали, что подрядчик получил замечания по качеству льда, а также требование его замены еще до появления фотографий в социальной сети.