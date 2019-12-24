Путин: интересы России выше политической конъюнктуры

Выполнение национальных целей развития России должно объединять политические силы, а интересы страны должны быть выше идеологических разногласий.

Как передает телеканал "Россия 24", об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством Федерального Собрания.

Он подчеркнул, что разногласия всегда есть и будут, но надо быть выше политической конъюнктуры.

Президент отметил, что по всем основным законопроектам, важным для сограждан нужна открытая, широкая и живая дискуссия, в которой должны учитываться все конструктивные мнения.

Путин напомнил, что для активного развития страны нужна последовательность и системность, а также единство правового регулирования в достижении национальных целей, которые связаны с благополучием россиян и их семей.

Руководитель государства рассказал, что качество работы любого парламентария, сотрудника правительства, да и власти в целом, люди оценивают по степени эффективного представительства своих интересов, принятия справедливых и продуманных законов, направленных на позитивные изменения в жизни любого человека.