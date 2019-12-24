Александр Дюков: наш футбол - несовременный

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков назвал российский футбол несовременным. По словам Дюкова ведущие чемпионаты заметно прибавили в последнее время, а наш футбол остановился в развитии.

Впервые за 17 лет ни один из российских клубов не пробился в весеннюю стадию еврокубков. Россия потеряла шестое место в таблице коэффициентов УЕФА, а вместе с ним и возможность заявить третью команду в Лигу чемпионов. "Наш футбол пребывает в таком давно. Это не деградация. Просто европейский футбол прогрессирует. Ведущие европейские чемпионаты за последние годы сильно выросли с точки зрения качеств, а наш футбол другой, такой, каким был 10 лет назад, с очень низкой интенсивностью. В том числе это результат работы тренеров в клубах Российской премьер-лиги", — приводит слова Дюкова РИА Новости.

Президент РФС прокомментировал возможность возвращения системы "весна-осень". " Считаю, эта реформа не принесла каких-то преимуществ российскому футболу. С другой стороны, и возврат к предыдущей системе не даст нам преимуществ. Гораздо большее значение имеет работа наших тренеров" – сказал Александр Дюков.