Умерла автор любовных бестселлеров Джоанна Линдсей

Американская писательница, автор ряда любовных романов Джоанна Линдсей умерла в возрасте 67 лет. Это произошло еще в октябре 2019 года, но семья не придавала огласке данную информацию по сей день, сообщает The Sun. Причиной смерти писательницы стал рак легких.

В своих романах Линдсей создавала женских персонажей, которые бесстрашно управляли собственной судьбой. Ее книги были проданы тиражом более 60 миллионов экземпляров. Все книги писательницы попали в список бестселлеров The New York Times, многие из них достигли первой позиции.

Первый роман Джоанна Линдсей написала в 1977 году, когда ей было 25 лет. В числе наиболее известных ее произведений цикл книг из серий "Сага о семье Хаардрад", "Южная серия", "Вестерн", "Сага о семье Мэлори-Андерсон".