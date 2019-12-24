Гендиректор "Ленфильма" отправлен в отставку

Совет директоров принял решение о снятии с должности генерального директора киностудии "Ленфильм" Эдуарда Пичугина, вместо него будет временный управляющий.

Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировал министр культуры РФ Владимир Мединский.

Он рассказал журналистам, что до назначения временного управляющего Пичугин будет исполнять обязанности гендиректора "Ленфильма".

Мединский сообщил, что среди первоочередных задач студии – погашение финансовой задолженности студии перед налоговой инспекцией и кредиторами.

Министр подчеркнул, что более семи лет "Ленфильм" работал в старом составе и за это время значительная часть проблем была не решена.

Глава Минкульта сказал, что председателем совета директоров был единогласно переизбран кинорежиссер Федор Бондарчук.

В свою очередь, Бондарчук отметил, что за прошедшие годы он не может отделить себя от команды, в том числе от гендиректора, чья работа, по его словам, признана удовлетворительной. Он заявил также, что "Ленфильм" выходит на новый этап развития.

Корни "Ленфильма" восходят к Военно-кинематографическому отделу Скобелевского комитета, учреждённому в марте 1914 года. Свое название студия получила в 1934 году, когда на экраны вышел фильм "Чапаев".