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24 декабря 201920:29

Манджукич покинул "Ювентус" ради Катара

EPA

Хорватский нападающий Мари Манджукич официально покинул туринский "Ювентус". 33-летний хорват перешел в катарский футбольный клуб "Аль-Духаиль". Детали подписанного контракта не сообщаются. Накануне он успешно прошел медицинское обследование.

Манджукич в нынешнем сезоне потерял место в составе "Старой синьоры", не был включен на групповой этап Лиги чемпионов и не сыграл в сезоне ни одной встречи. Последним матчем в черно-белой футболке "Юве" стала для него игра чемпионата Италии против "Аталанты" в сезоне 2018/19. Тогда он отметился голом и принес команде ничью (1:1).

Всего за "Ювентус" он выступает с 2015 года. За это время он провел за туринцев 162 матча, отметившись 44 забитыми голами. Всего в его карьере числятся выступления за такие команды, как "Атлетико", "Бавария", "Вольфсбург" и "Динамо" (Загреб).

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