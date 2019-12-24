После съемок клипа на Новом Арбате задержан рэпер: он сдался добровольно

Рэпер Ziroy (Гриша Зироян) добровольно пришел в полицию после съемок клипа на Новом Арбате. 23-летнего исполнителя задержали на двое суток.

Ранее сообщалось, что Ziroy прошелся по Новому Арбату, перекрыв при этом движение. Его сопровождала колонна "Майбахов", барабанщики и оператор. Сам певец был одет в домашний халат и тапочки. В результате действий мужчины образовалась пробка. По факту случившегося в ГИБДД начали проверку.



Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на начальника пресс-службы столичного главка МВД Владимира Васенина, из-за действий рэпера было возбуждено административное расследование. Во вторник, 24 декабря, музыкант добровольно явился в отделение полиции, где в отношении него был составлен протокол об административном правонарушении. Васенин отметил, что Ziroy задержали на 48 часов. В настоящее время по факту случившегося составлен административный протокол. Материал будет направлен в суд для дальнейшего принятия решения. Также наказание понесут водители автомобилей Mercedes, которые участвовали в съемках клипа.