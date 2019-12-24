"Локомотив" поспорит с "Рубином" за защитника "Фенербахче"

Защитник турецкого футбольного клуба "Фенербахче" Сердар Азиз вызвал интерес у двух клубов российской премьер-лиги. К турецкому футболисту проявляет интерес московский "Локомотив" и казанский "Рубин".

Оба клуба намерены приобрести права на Азиза в ближайшее трансферное окно, которое откроется первого января 2020 года. Как сообщает Чемпионат.Com, клуб из Татарстана уже обратился к своему экс-игроку Генденизу Караденизу, чтобы тот проконсультировал по поводу возможного приобретения Азиза.

Азиз выступает за "Фенер" с января 2019 года. Он перешел в стамбульский клуб из стана принципиального соперника – "Галатасарая". За время выступлений в "Фенербахче" он сыграл в 19 матчах, отметившись тремя забитыми голами.