Кабмин хочет пересадить чиновников с персональных авто на такси

Правительственная комиссия по вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов предложила рассмотреть возможность использования такси с помощью агрегаторов вместо служебных автомобилей чиновников.

Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировал первый вице-премьер РФ, министр финансов РФ Антон Силуанов.

Он пояснил, что кабинет министров занят обычной работой – сокращением расходов и в рамках этой работы правительство ищет наиболее эффективные решения использования госсредств.

Вице-премьер сообщил, что два года назад возглавляемое им ведомство проводило такой эксперимент, но выяснилось, что предложения агрегаторов стоят дороже, чем закупка автомобиля и наем водителя. Как подчеркнул Силуанов, с тех пор услуги такси стали более конкурентоспособными.