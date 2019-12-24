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24 декабря 201922:44 Елизавета Храмцова

Странный шаг для премьера: зачем Джонсон зашел на вечеринку к бывшему "агенту КГБ"

Странный шаг для премьера: зачем Джонсон зашел на вечеринку к бывшему "агенту КГБ"

"Странный шаг для народного премьер-министра" — таков заголовок свежей статьи в британской газете The Guardian. Текста, к которому слово "странный" подходит, куда больше. Развели, а, точнее, решили развить очередную конспирологическую теорию вокруг главы правительства Соединенного Королества и пресловутого российского вмешательства на основании того, что Борис Джонсон принял участие в роскошной предрождественской вечеринке предпринимателя Александра Лебедева. Последнего британские коллеги с прямо-таки невероятным упорством называют бывшим агентом КГБ, а присутствие Джонсона в одной компании с сэром Миком Джаггером, популярной актрисой Розамунд Пайк и, между прочим, экс-премьером Дэвидом Кэмероном почему-то считают крайне предосудительным. Дескать, не стоило ему посещать такое мероприятие с икрой и шампанским сразу после триумфальной победы на парламентских выборах. В чем, собственно, повод для претензий и есть ли он вообще?

Фотографий премьер-министра, радостно пробующего икру, газета The Guardian читателю не показала. Ограничились снимком того, как Борис Джонсон и его спутница прибывают в особняк Лебедева в сердце британской столицы. И это в то время, возмущается британское издание, как Великобритания ждет публикации доклада парламентской комиссии о том, вмешивалась ли Россия в референдум по Brexit.

"Он человек эпатажный. Борис Джонсон всячески будет и дальше нас удивлять неким таким эпатажем. Эпатаж с русскими наиболее интересен, он вызывает больше эмоций. Водка, икра, знаменитые люди, певцы, актеры… Дальше будет так же подогреваться интерес, и к Борису Джонсону будет подогреваться интерес. Ему надо всячески показать, что он — политик международного уровня", — прокомментировал ситуацию политтехнолог Владимир Кравцов.

Публикацию The Guardian, наверное, можно было бы назвать новостью, если бы тему дружбы Джонсона и российского олигарха они не отрабатывали всего месяц назад. Тогда главе британского правительства припомнили его неформальный визит в Италию, внимание, годичной давности. Ту вечеринку тоже устраивали Лебедевы, а Джонсон, дескать, возвращался домой в жутком похмелье. Не забыли журналисты и добавить, что имя Александра Лебедева часто связывают с КГБ.

"У The Guardian это топ-тема, и на ней она довольно хорошо поднялась в признании, распространении. Упустить заезженную технологию, которая практически уходит, просто ей становится жаль", — рассказал заведующий кафедрой политологии и социологии Российского Экономического Университета им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин.

В свежем псевдосенсационном материале The Guardian настаивает: благодаря роскошным праздникам русским удалось создать в Британии мощное лобби. При этом по тексту создается впечатление, что, если человек из России, значит точно работает на Кремль.

"Не секрет, и об этом много говорили, что русские деньги очень активно используются в британской политике. Но не как давление Москвы, не как вмешательство в британские политические процессы. Поэтому мне кажется, что этот демонстративный визит Джонсона к Лебедевым говорит о том, что новое правительство понимает разницу между русскими в Лондоне и русскими в Москве", — сообщил доцент кафедры мировой политики ВШЭ Игорь Ковалев.

Дальше автор материала рассказал о многолетней дружбе политика и Евгения Лебедева, сына российского олигарха, а по совместительству успешного британского бизнесмена и медиаменеджера. Джонсон и Лебедев-младший сотрудничают не меньше десяти лет, в 2012 году даже переоделись в бездомных и легли спать на улице, чтобы привлечь внимание к проблеме. Почему теперь премьер и предприниматель должны игнорировать друг друга, The Guardian не поясняет.

"Судя по всему, Борис Джонсон не является патологическим русофобом, как некоторые его коллеги в восточно-европейских странах. Борис Джонсон прагматик, он выстраивает взаимоотношения со всеми структурами, государствами, бизнесменами, которые могут быть для него так или иначе полезны, и, видимо, Александр Лебедев для него представляет интерес как деловой партнер", — прокомментировал ситуацию заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман.

Тандем Джонсон-Лебедев на выпад The Guardian отреагировал молниеносно, с британским юмором, если не сказать троллингом. Свежий номер газеты Evening Standard, которая принадлежит российскому бизнесмену, украшает фото старых друзей. Издание сообщает, что правительство выделит 260 миллионов фунтов на поддержку благотворительного проекта Евгения Лебедева. Если The Guardian хотела заставить Бориса Джонсона оправдываться за дружбу с русскими, у них, мягко говоря, не получилось.

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