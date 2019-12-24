ЦСКА добился шестой победы кряду в матче с "Магниткой"

Во вторник, 24 декабря, состоялся единственный матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором ЦСКА на своей площадке принимал магнитогорский "Металлург". Встреча завершилась волевой победой "армейцев" со счетом 3:2.

Хоккеисты гостей дважды по ходу матча вели в счете, но удержать победный для себя счет так и не смогли. На голы Сергея Мозякина и Андрея Нестрашила москвичи ответили шайбой Максима Шалунова и дублем Михаила Григоренко.

ЦСКА продлил победную серию до шести встреч и удерживают лидерство в Западной конференции. В то же время "Металлург" проиграл в третий раз в предыдущих пяти матчах и остается за пределами зоны плей-офф, располагаясь на девятой позиции.