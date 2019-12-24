Лев Яшин включен в символическую сборную мира всех времен

Легендарный футбольный вратарь сборной СССР Лев Яшин вошел в список 11-ти футболистов, составивших символическую сборную мира всех времен. Единственный в истории футбола вратарь-обладатель "Золотого мяча" был включен в сборную испанским изданием As.

Яшин оказался в почетной компании. Помимо него в состав вошли бразильцы Пеле и Кафу, англичанин Бобби Мур, немец Франц Беккенбауэр, итальянец Паоло Мальдини, голландец Йоханн Круифф, француз Зинедин Зидан, испанец Альфредо Ди Стефано, и аргентинцы Лионель Месси и Диего Марадона.

Напомним, что накануне именем Льва Яшина была названа престижная премия лучшему вратарю по версии французского издания France Football. Первым ее обладателем стал бразильский голкипер "Ливерпуля" Алиссон.