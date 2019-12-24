Охранник торгового центра на глазах покупателей похитил внука у бабушки

Полиция ЮАР призвала родителей не выпускать из виду детей после вызвавшего широкий общественный резонанс случая в городе Умланга, где охранник торгового центра средь бела дня похитил двухлетнего мальчика из тележки для продуктов, сообщает The Citizen. Произошедший около трех часов дня 19 декабря инцидент попал в объектив камеры наблюдения.

Местом действия стал супермаркет в ТЦ The Crescent: 57-летняя женщина увлеченно беседовала с администратором зала, когда сотрудник охраны в черном костюме подошел к тележке, привлек внимание малыша, а затем взял его на руки и направился в служебное помещение.

A security guard on duty at the mall was arrested for this kidnapping shortly after the incident and will appear in court this week. https://t.co/UTVRRoqblW — Yusuf Abramjee (@Abramjee) December 23, 2019

Обнаружив пропажу, бабушка подняла крик, после чего бросилась в направлении злоумышленника. Через несколько секунд она вернулась к стойке с внуком на руках, а вот охранника и след простыл. Его личность идентифицировали по записям с камер наблюдения, как оказалось, 29-летний Нтандоенкоси Булозе был нанят руководством ТЦ, а не супермаркета.

В понедельник он предстал перед судьями, но прокуроры попросили об отсрочке в рассмотрении дела, дабы проверить подозреваемого на связи с преступным синдикатом, промышляющим киднеппингом. Дело в том, что с началом курортного сезона похищение детей стало настоящей головной болью для стражей порядка. Только по официальной статистике, каждый день в ЮАР пропадают минимум два ребенка. Их похищают как с целью выкупа и шантажа с целью оформления опеки, так и для получения органов, используемых в различных обрядах.