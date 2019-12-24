Советник Хаменеи назвал Дональда Трампа "международным вором"

Советник Хаменеи Али Акбар Велаяти завил, что Иран готов помочь Сирии в выводе американских войск, незаконно находящихся на ее территории – в случае, если Дамаск обратится с такой просьбой.

Штаты воруют сирийскую нефть, уверен Велаяти. Он также назвал Дональда Трампа "международным вором", который грабит сирийцев. Политик выразил надежду, что "незаконный контроль" США над сирийскими регионами вскоре прекратится – и конец ему положат сирийцы.

На фоне военной операции Турции Трамп вывел из Сирии большую часть американских войск, напоминает РИА Новости. На юге и востоке страны остается небольшое количество американских солдат. Пентагон уверяет, что они нужны для помощи курдским отрядам, охраняющим месторождения нефти. По словам президента Сирии Башара Асада, американцы продают захваченную сирийскую нефть Турции.