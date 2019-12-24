Нурмагомедов: отказываться от участия в Олимпийских играх – абсурд

Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов высказался против отказа спортсменов от участия в предстоящих Олимпийских играх-2020. Боец ММА считает – ехать надо даже в нейтральном статусе.

"Некоторые хотят, чтобы спортсмены отказались от участия в Олимпийских играх, я считаю, что это абсурд. Некоторые из них с пяти-шести лет занимаются олимпийским видом спорта, чтобы к 26-30 годам стать олимпийским чемпионом, – цитирует Нурмагомедова "Спорт-экспресс". – Они много сил и времени потратили на тренировки и здесь какое-то вмешательство WADA, на политическом уровне. Но мое мнение – спортсмены должны ехать на Олимпиаду".

Напомним, что накануне исполком Всемирного антидопингового агентства отстранил Россию от участия в международных турнирах на четыре года. На них смогут выступать только чистые спортсмены, не имеющие допинговой истории. Впрочем, Россия уже отстаивает себя и планирует обжаловать решение WADA в Спортивном арбитражном суде (CAS).