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Лесные пожары 1 час назад

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24 декабря 201923:45

В Лазаревском районе Сочи горит лес

Вечером во вторник, 24 декабря, сотрудники оперативных, пожарных и спасательных служб приступили к тушению пожара на лесополосе между поселками Хобза и Буу в Лазаревском районе Сочи. О происшествии СМИ сообщил осведомленный источник.

Как уточняется, в тушении пожара участвуют все оперативные службы курорта. Угроза распространения огня на населенные пункты отсутствует – там находится река, передает агентство "Интерфакс". "Огонь идет полосой 700 метров", — добавил собеседник.

Работы приостановлены до 7 часов утра среды, 25 декабря.

Оперативные службы Сочи пока не предоставили никакой официальной информации.

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