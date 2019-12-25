Экс-депутат Европарламента: Латвию ждет экономическая катастрофа

Бывший депутат Европарламента предрек Латвии экономическую катастрофу. По словам Мирослава Митрофанова, до кризисного шторма остался последний стабильный год.

Экс-депутат напомнил, что Латвия является членом Евросоюза с 2004 года, но остается в числе самых бедных стран этого объединения. Митрофанов заявил, что примерно через год Латвию ждут бюджетный кризис и новые займы.

Основных причин тому две. Это снижение объема европейской финансовой помощи и планируемый уход большей части российского транзита в новые российские порты, сообщает телеканал "Россия 24".