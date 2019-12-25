Глава Федерации еврейских общин восхитился гражданским и политическим мужеством Путина

Глава Федерации еврейских общин России Александр Борода восхитился гражданским и политическим мужеством Путина – президент России называет вещи своими именами, называет людей по их поступкам, что непопулярно в мире, поощряющем коллаборационизм, компромиссы, затирание аспектов истории.

Это – реакция на слова Владимира Путина, назвавшего польского посла в Германии, поддержавшего Холокост, "сволочью" и "свиньей антисемитской". Речь шла о Юзефе Липски, который занимал пост посла с 1934 по 1939 годы. Это была отповедь президента депутатам Европарламента, которые ранее возложили ответственность за начало Второй Мировой в том числе на Советский Союз. Глава государства напомнил: Москва последней из крупных держав подписала с Берлином договор о ненападении.

"Мы понимаем, что польское еврейство — это самая пострадавшая часть всего еврейского народа, — отметил Борода. — Из трех с половиной миллионов человек осталось живы только полмиллиона, миллион детей погибло. И, к сожалению, много поляков были приспешниками нацизма. И когда Польша не делает работу над ошибками и не дает реальную правовую оценку произошедшего во время войны, то это ведет к повторению истории".

Вот такая — подлинная, а не придуманная история никому на Западе не нравится. Страны, оказавшие реальную поддержку нацистам, не хотят признавать свою ответственность за развязывание Второй Мировой войны.

Телеканал "Россия 24" приводит историческую справку о польском дипломате Юзефе Липски. В 1934 году Липски был назначен послом в Берлин. Не скрывал своих симпатий нацистам. Старался везде появляться рядом с лидерами третьего рейха. Существует много его фотографий с Гитлером. Часто общался с Геббельсом и главным исполнителем Холокоста — рейхсфюрером СС Гиммлером.

Именно Липски подписал германо-польский пакт о ненападении в 1934 году. Причем, как сообщал польский генерал Галлер, Берлин и Варшава тогда заключили договор против Советского Союза. Варшава за него просила у Берлина часть территорий Украины и Литвы.

Сохранилось донесение Юзефа Липски о беседе с Гитлером в 1939 году. В нем содержится обещание отблагодарить фюрера за отправку евреев в африканские колонии памятником в Варшаве. Запад наказывать Липски не стал. И после войны в 1951 году человек, который поддерживал Холокост, спокойно переехал в США. Спустя семь лет он мирно умер в Вашингтоне.