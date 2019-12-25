Из-за эпидемии кори школьники и детсадовцы остались без новогодних елок

В Якутске школьники и детсадовцы остались без новогодних елок. В городе — новая вспышка кори. Заболели уже более сорока человек. Ситуация остается опасной и в других регионах. Массово болеют корью в Оренбургской и Тюменской областях, в Ставропольском крае.

Кашель, сыпь, высокая температура. В Якутии опасный вирус кори подхватили уже 44 человека. 13 из них – дети. Отменены почти все городские новогодние елки. В образовательных учреждениях объявлен карантин. Непривитых "снежинок" и "зайчиков" не допускают на праздничные утренники в детских садах.

В якутских школах вовсю идет вакцинация учеников. Без хороводов и Дедов Морозов подростков не оставят. Вот только родителей на школьные праздники решено из-за вспышки кори не пускать.

Закуплено более 14 тысяч доз вакцины. Медики ждут горожан в поликлиниках и сами обходят многолюдные места. Работают 52 прививочные бригады.

Похожая ситуация в Тюменской области – там зафиксирован уже 21 случай заболевания. Доктора говорят, корь – чрезвычайно заразный вирус. Передается элементарно — воздушно-капельным путем. Отказываться от вакцинации нельзя. "Инфекции сейчас очень много. И болеют те, у кого нет прививки, — отмечают они. — А тех, у кого она стоит, инфекция обходит стороной".

Но все чаще в регионе появляются семейные очаги — это когда родители игнорируют прививки. В результате заболевают все в доме – и дети, и взрослые. "Создавать сегодня угрозу для окружающих антипрививочными действиями — это неправильно, — считает Галина Шарухо — главный государственный санитарный врач по Тюменской области. — И это не отвечает требованиям федерального закона. Мы будем отрабатывать эту ситуацию".

В Оренбургской области — три подтвержденных случая кори. Вирус завезла семья из Узбекистана. Медики постарались сделать все, чтобы болезнь не распространилась. Доктора проверили тех, с кем контактировали приехавшие.

"Если заболел в многоэтажном доме человек, например, то риску подвергается весь подъезд, — говорит Галина Зебзеева, главный эпидемиолог министерства здравоохранения Оренбургской области. — Потому что вирус кори очень легко проникает через вентиляцию. Быстро может рассредоточиться на другие этажи".

Кроме Якутии, Оренбургской и Тюменской областей корь в декабре выявили в Ставропольском крае. В Невинномысске вирус подхватили семь человек, в том числе ребенок.

В Роспотребнадзоре признают: заболеваемость корью стала выше, но по сравнению с другими странами показатели России удерживаются на низких значениях. Например, в соседней Украине было выявлено почти 80 тысяч случаев за год, в Казахстане — 10 тысяч.

"В ходе нынешней прививочной кампании было привито около 1,1 миллиона человек, — сообщает Анна Попова, глава Роспотребнадзора. — В том числе 181,2 тысячи работающих у нас мигрантов. Однако за 10 месяцев 2019 года зарегистрировано 4126 случаев кори. А это в 1,8 раза выше, чем в 2018 году".

В Минздраве уверяют — ситуация под контролем. Выявленные в декабре очаги кори в российских регионах уже локализованы.