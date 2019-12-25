В США количество преступлений с четырьмя и более жертвами достигло максимума за 50 лет

Количество уголовных преступлений, в которых погибли более четырех человек, достигло рекордной отметки с 70-х годов. Уже зафиксирован 41 случай. В результате погибли более 200 человек.

В Соединенных Штатах Америки ведут такую статистику, передает телеканал "Россия 24".

Как отмечается, большинство преступлений даже не попадает в прессу.