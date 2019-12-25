Авиакомпания Easy Jet перестанет различать мужчин и женщин

Руководство одного из крупнейших европейских лоукостеров Easy Jet рекомендовало экипажам не делить пассажиров на мужчин и женщин. Для сотрудников британской компании выпустили памятку, где посоветовали заменить стандартное обращение "леди и джентльмены" на нейтральное "приветствую всех".

Так в Easy Jet отреагировали на твит пассажира-трансгендера, который в августе пожаловался, что стандартная фраза его оскорбляет. У жителей Британии новость вызвала негатив, передает телеканал "Россия 24". Авиакомпании советуют ориентироваться на мнение большинства.

Ранее компания Air Canada также рекомендовала пилотам использовать гендерно нейтральное приветствие на борту.