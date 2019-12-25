Антон Силуанов: реальные доходы россиян начали расти

От чего зависит рост доходов населения? Сколько потрачено на нацпроекты? Куда инвестируют средства Фонда национального благосостояния? Обо всем этом в интервью телеканалу "Россия 24" рассказал первый заместитель председателя правительства, министр финансов Антон Силуанов.

Рост реально располагаемых доходов граждан — важнейший итог работы правительства за год. Удалось переломить негативную тенденцию последних лет, когда доходы населения снижались. Уже со второго квартала текущего года они начали показывать позитивную динамику. По мнению главы Министерства финансов, самым успешным стал третий квартал с показателем 3 процента. Всего же за год доходы граждан выросли на 0,8 процента, рассказал министр финансов Антон Силуанов.

Еще один успешный показатель — своевременное исполнение нацпроектов. Это 13 важнейших направлений — от демографии и образования до жилья и автомобильных дорог. Финансирование этих проектов из года в год будет расти. В частности, на 2020 предусмотрено 1 триллион 700 миллиардов рублей.

И если в первом квартале текущего года с исполнением бюджета запаздывали, то к концу года средства начали осваивать активнее. Исполнено уже порядка 80 процентов расходов. Что касается остатка средств (а это порядка 100 миллиардов рублей), они перейдут на 2020 год.

Запасы Фонда национального благосостояния России уже достигли той планки, когда накопленные средства можно направлять на развитие экономики страны. Она была установлена на уровне 7 процентов ВВП. По данным на 1 декабря, резервы фонда составили 7 триллионов 900 миллиардов рублей, а это уже больше 7 процентов.

В то же время, по словам Антона Силуанова, инвестировать средства нужно разумно, поскольку Фонд национального благосостояния по-прежнему играет важнейшую роль — роль финансовой подушки безопасности для нашей страны.

По мнению главы Министерства финансов, еще один важный итог года – то, что Россия успешно адаптировалась к санкциям Запада. Настолько успешно, что в последние месяцы об их негативном эффекте практически не вспоминали. У страны есть стабильный профицитный бюджет, внушительные финансовые резервы и все необходимые ресурсы для поддержки собственной экономики. В таких условиях внешнеполитические риски сведены к минимуму.