Представители регионов получили награды за успешные управленческие решения

В Москве наградили представителей регионов за успешные управленческие решения. Лучших выбирал Экспертный институт социальных исследований.

Оценивались проекты, направленные, например, на повышение качества жизни, создание комфортной городской среды, поддержку детей, сообщает телеканал "Россия 24".

"Если у одного региона что-то лучше получается, руководители не прячут это друг от друга как секрет конкурентного преимущества, а открыто выкладывают на общее пространство, делясь решениями, которые разработали. Это особенно важно для новых исполняющих обязанности руководителей регионов, для которых сегодня уже формируется библиотека лучших практик", — отметил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.