Хоккей. Определен состав сборной России на молодежный чемпионат мира–2020

Тренерский штаб молодежной сборной России во главе с Валерием Брагиным назвал окончательный список игроков, которые поедут на чемпионат мира-2020. Всего в состав включено 23 хоккеиста. Турнир стартует 26 декабря в Чехии и завершится пятого января 2020 года.

Полная заявка сборной России выглядит следующим образом:

вратари Амир Мифтанов ("Ак Барс"), Даниил Исаев ("Локомотив"), Ярослав Аскаров (СКА);

защитники Даниил Мисюль ("Локомотив"), Александр Романов (ЦСКА), Даниил Журавлев ("Ак Барс"), Данила Голенюк (СКА), Егор Замула (CHL), Антон Малышев ("Буран"), Даниил Пыленков ("Витязь");

нападающие Григорий Денисенко ("Локомотив"), Кирилл Марченко (СКА), Павел Дорофеев ("Металлург"), Иван Морозов ("СКА-Нева"), Александр Хованов (CHL), Василий Подколзин (СКА), Никита Александров (CHL), Егор Соколов (CHL), Дмитрий Воронков ("Ак Барс"), Максим Грошев ("Нефтехимик"), Никита Ртищев (ЦСКА), Максим Сорокин (ЦСКА), Илья Круглов ("Динамо").

Российские хоккеисты стартуют на турнире матчем против хозяев чемпионата мира — сборной Чехии. Встреча состоится 26 декабря. Позже россиянам предстоят поединки против США, Германии и Канады.