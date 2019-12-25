Депутат Рады рассказал о срочном закрытом заседании по газовым переговорам с РФ

Депутат украинской Рады от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко рассказал о срочном заседании по газовым переговорам с РФ. Он отметил, что формат проведенного заседания — полностью закрытый, "только для служебного пользования". Подробности не раскрываются, передает РИА Новости.

20 декабря 2019 года был подписан протокол о газовом сотрудничестве между Россией и Украиной. Для того, чтобы транзит газа через территорию Украины был продолжен, "Газпром" заключит межоператорское соглашение с "Оператором ГТС Украины".

С "Нафтогазом" будет заключен контракт по бронированию мощностей для транзита: на 65 миллиардов кубометров в 2020 году и по 40 миллиардов кубометров в 2021 – 2024 годах. При этом устанавливается конкурентный тариф.

Как ожидается, до конца 2019 года Украина и Россия подпишут пятилетний контракт. Протокол также содержит договоренности о том, что юридические разногласия между "Нафтогазом" и "Газпромом" будут урегулированы.