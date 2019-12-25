Australian Open – 2020 установит рекордный призовой фонд

Организаторы Открытого чемпионата Австралии по теннису сообщили о финансовых условиях предстоящего турнира, который пройдет в январе 2020 года. Призовой фонд Australian Open теперь будет составлять 71 миллион долларов, что станет рекордом за всю историю турнира.

"Мы всегда стараемся улучшить условия для широкого круга международных теннисистов, – цитирует Евроспорт.Ru директора турнира Крейга Тили. – С 2007 по 2020 год призовой фонд повысился в три раза – с 20 миллионов долларов до 71 миллиона долларов".

При этом уточняется, что победители мужского и женского разрядов по-прежнему останутся при своих – в 2020 году за победу в Australian Open будут выплачивать уже традиционные 4,1 миллиона долларов.

Напомним, что Открытый чемпионат Австралии – 2020 пройдет с 20 января по 2 февраля.