Из Москвы в Симферополь отправился первый пассажирский поезд "Таврия"

Первый пассажирский поезд из Москвы отправился в Симферополь. Состав пройдет по Крымскому мосту. Движение по нему открыли в понедельник, напоминает телеканал "Россия 24".

В поезде — 15 двухэтажных вагонов. Свободных мест нет. С Казанского вокзала столицы отправились 860 человек. По дороге будут подсаживаться и другие пассажиры. Впереди более двух тысяч километров пути. Утром 26 декабря поезд встретят в Симферополе.