Российские ПВО будут работать на новых физических принципах

Генерал-лейтенант Александр Леонов, начальник войсковой противовоздушной обороны Вооруженных сил, рассказал, что в России разрабатываются комплексы ПВО, которые будут работать на новых физических принципах.

В основе действия оружия на новых физических принципах лежат такие технологии, как СВЧ-излучение, электромагнитное излучение, лазер и тому подобные. Эти технологии ранее не использовались при создании оружия, передает ТАСС.

В ближайшее время в связи с прекращением действия Договора РСМД на вооружении также появятся баллистические ракеты средней дальности, сообщил Леонов. Такие ракеты смогут совершать маневры в плотных слоях атмосферы.

Генерал-лейтенант рассказал и о том, как должна выглядеть перспективная система вооружения ПВО. Она будет состоять из боевых высокомобильных огневых модулей различной дальности действия. Все эти модули будет объединять один разведывательно-командный пункт. Боевой модуль будет способен эффективно поражать все виды аэродинамических целей (баллистические, гиперзвуковые, крылатые ракеты всех типов базирования). Одновременно будут расширяться его противоракетные возможности. Также комплексы будут укомплектованы ракетами, которые могут обнаруживать и сбивать в том числе микро- и мини-беспилотники.