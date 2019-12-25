"Вегас" сослал россиянина Зыкова в АХЛ

Клуб Национальной хоккейной лиги "Вегас Голден Найтз" принял решение отправить российского нападающего Валентина Зыкова в АХЛ. 24-летний россиянин продолжит свои выступления в фарм-клубе "Золотых рыцарей" – "Чикаго Вулвз".

Хоккеист из России в текущем сезоне принял участие в 15 матчах, в которых он набрал четыре очка: в его активе один гол и трижды результативные передачи. В октябре он получил бан на 20 матчей за нарушение антидопинговых правил.

"Вегас Голден Найтз" – четвертый клуб НХЛ для Зыкова. Ранее он защищал цвета "Лос-Анджелес Кингз", "Каролины Харрикейнз" и "Эдмонтон Ойлерз". Всего за время выступлений в заокеанском хоккейном чемпионате он сыграл 55 матчей, записав на свой счет 17 (7+10) очков.